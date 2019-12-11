الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد فيديو جديد لخالد يوسف مع علا غانم

سلسلة فضائح أفلام المخرج المصري خالد يوسف؛ أصبحت الكلمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهذه المرة تم الترويج لفيديو جديد بطلته هي الممثلة المصرية علا غانم.

وأثارت فضيحة فيديو علا غانم وخالد يوسف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور علا غانم وهي ترقص على صوت الاغاني الصاخبة؛ ومثل فيديوهاته السابقة يمارسون الجنس.

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الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري؛ حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانتين لم تكونا في وعيهما اثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم؛ فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم.

انتشرت صورة تم تسريبها؛ منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي؛ مذيعة قناة «MBC» السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية «فيديوهات خالد يوسف».

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ظهرت الإعلامية رنا هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها؛ عارية من الجزء الأعلى من جسدها؛ ممسكة بهاتفها المحمول؛ إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج المصري خالد يوسف.

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موقع أخبار بيديا لن يقوم بنشر تلك التسريبات حفاظا على العادات والتقاليد؛ والقواعد المهنية؛ ولكن عدد كبير من المواقع قامت بنشر تلك الصور والفيديوهات حتى أصبحت الأكثر بحثا على موقع «جوجل».

وكانت النيابة المصرية أمرت بالقبض على للإعلامية رنا هويدي؛ إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد؛ فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.

إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج

وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.

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ومن جانب آخر أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.