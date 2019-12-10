تراند اليوم : منة فضالي بمظهر جديد ولم تتعرَ وليست سما المصري! – صورة

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي صورةً جديدةً لها، أطلّت بمظهرٍ جديد بعدما قصت شعرها، وبدت أصغر سنًا.

كتبت: (هذا الوجه طبيعي)، بالإشارة منها إلى عدم خضوعها لأي جراحة تجميلية، وربما تكون صادقة لأنها لم تتغير كثيرًا منذ انطلاقتها، وأحيانًا كانت تنشر صورًا بلا مساحيق.

منة لم تتعرَ منذ أسابيع، وكانت اعتادت أن تنشر صورًا بالمايوه وتستعرض جسدها الجميل حتى في فصل الشتاء.

رغم كل الانتقادات التي ترافقها، إلا أنها ممثلة جيدة ولديها قدرات وليس متطفلة مثلًا كسما المصري التي لا نعرف ما تعمل ولمَ يعدها البعض مشهورةً، فقط نراها تثير الرغبات وتقلع ثيابها وترقص دون خجل.