شاهد: قبلة زوج الفنانة مروة سالم لها تثير الجدل في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو للفنانة مروة سالم وأثناء قيام زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، مما أثار جدلا واسعا.

وتظهر الفنانة سالم وهي تتحدث إلى الجمهور بينما يقوم زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، وهو ما أثار غضب الجمهور، وطالبهما باحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

حدث ذلك خلال تجوالهما في السيارة داخل مدينة الرياض فابتسمت الفنانة بعد القبلة وتوجهت لجمهورها تقول "انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس".

Advertisements

ووفي وقت سابق،احتفلت الفنانة السعودية مروة سالم بزفافها يوم امس على الكاتب والناقد محمد سلامة بأحد فنادق القاهرة وسط حضور أصدقائهم واقاربهم وعددا من زملائهم في الوسط الفني.

واعلنت العروس السعودية مروة سالم خبر زفافها لمتابعيها عبر حسابها على تويتر، فيما وجه عريسها رسالة رومانسية لها بهذا اليوم قائلا لها :" لقد تزوجت للتو بهذه الفتاة المفرطة في الجمال، وبشكل رسمي.. إن اسمها مروة سالم"،

فيما ردت مروة قائلة: "أنا وأنت لنا قصة، كتبها ليلنا بلونه، وسطرها الزمن ذكرى لمعنى الحب وشجونه".

كما نشرت مروة سالم مقطع فيديو خلال تهنئة اشقائها لها، وعلقت قائلة :"الاخ نعمة وظهر وسند.. يارب يحفظهم ويخليهم ويرفع قدرهم".