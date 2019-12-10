تراند اليوم : شاهد: فضيحة هيفاء وهبي مع الفنان أحمد الفيشاوي تشعل مواقع التواصل في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع الفنان أحمد الفيشاوي، بسبب ظهوره بصور حميمية مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى.

وأثار الفنان الفيشاوي الجدل بعد نشره صورا جديدة جمعته بالنجمة هيفا وهبي من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "أشباح أوروبا" المقرر طرحه في بداية العام المقبل، بسبب ظهور الأخيرة معه بملابس شفافة.

وهاجم النشطاء أحمد الفيشاوي، وعلق أحدهم:" هو مفيش غير انت ومراتك اللى مسببين دوشة وإثارة.. انت مع هيفاء ومراتك تطلع كاشفة صدرها.. أيه الدياثة دي"، بينما علق آخر :" أحمد الفيشاوي بيرد على رقص وتعري زوجته بصور حميمية مع هيفاء.. استمروا في التحدي".

Advertisements

وفيلم "أشباح أوروبا" تدور أحداث هذا الفيلم في قصص من ال حماس والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفا بشخصيتين (توأم).. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج

وبهذا الصدد، واصلت ندى الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، حالة الجدل التي بدأتها خلال الساعات الماضية، إذْ ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع إلى جانب سيارتها الفارهة، والتي بسببها لاحقتها العديد من الانتقادات.

واجتهد بعض المتابعين في تحديد سعر السيارة، وأنها تتخطى الميلون جنيه، فيما تم تصعيد الأمر من جانب البعض متهمين إياها باستعراض ممتلكاتها أمام الجميع على غرار الفنان المصري محمد رمضان، وقال آخرون إنها تسعى للشهرة بتعمّدها فعل أيّ شيء.

واستفزت هذه التأويلات ندى الكامل، وبدأت في الرد على المنتقدين، وكانت تعليقاتها في سياق الدفاع عن نفسها بأنها لا تقصد استعراض ممتلكاتها أو استفزاز الجمهور، إلا أن تعليقًا كتبته خلال ردها على أحد المتابعين زاد من حدة الانتقادات ضدها، إذْ استخدمت لقب "نمبر وان" الذي يتغنى به محمد رمضان ووضعته واستخدمته بطريقة مسيئة.

والفنان المصري أحمد الفيشاوي ممثل ومخرج ومغني راب مصري في فرقة جيتو فاروز، وكان أول ظهور له كطفل في تمثيلية تلفزيونية (ملحمة كبريت) سنة 1985 وهو لا يتجاوز الخامسة من عمره.