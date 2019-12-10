شاهد: حفل زفاف ميا خليفة يشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورا للفنانة اللبنانية مايا خليفة، وهى ترتدي الفستان الأبيض والتاج، مشيرين إلى أنه تزوجت من الطباخ السويدي روبرت ساندبيرغ.

أثارت الفنانة اللبنانية ميا خليفة موجة جدل، وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي منها، وعلقوا بتعليقات ساخرة من زواجها بعد مسيرة "حافلة" الإباحية والخلاعة.

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وقالت إحدى الصفحات التي نشرت الصور ساخرة :« مايا اللي كانت بتعمل أفلام بورن واعتزلت، بتتطل بالأبيض دلوقت...وده مش بس علشان كل إنسان من حقه بداية جديدة، ولكن أيضا لأن كل فعل إن بابلك ويز نو فيلينجز لا يُعول عليه».

والفنانة ميا خليفة تعرف أيضا ب ميا كاليستا (من مواليد 10 فبراير 1993)، هي ممثلة أمريكية وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها. وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند، ثمّ تركت عائلتها وانتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.

وكانت ميا تعمل في مطعم للوجبات السريعة المحلية وهناك تعرّفت على شخص أمريكي تزوجت منه، متّخذة اسما جديداً لها ميا كاليستا؛ وتشير المصادر إلى انّها “تزوجت رجلاً أمريكياً عن عمر 18 عاماً للحصول على الجنسية الأميريكية.