موعد صرف حساب المواطن دفعة ديسمبر

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأوضح الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر” أن الإيداع وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

ويشترط للتسجيل في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ويشترط أيضا أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، وفق كتاب الشروط الصادر عن وزارة المالية.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.