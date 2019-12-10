تراند اليوم : مشهد اباحي جديد للراقصة جوهرة وكيف علقت – فيديو

منذ أيام، سربت عددًا من الفيديوهات الإباحية للراقصة “جواهر” مع شخص يدعى خالد، وبعد انتشار الفيديوهات على السوشيال ميديا، خرج الشاب عن صمته مؤكدًا أنها زوجته رسميًا، وأن أحدهم سرق الهاتف منهما.

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واليوم، سرب أحدهم مقطعًا جديدًا من الفيديوهات، وكانت جوهرة عارية وعلى التخت مع خالد.

وفي تصريحات صحافية لها، لم تعلق على الفيديوهات الإباحية لها، بل تحدثت عن الصفحات الوهمية على السوشيال ميديا والتي تتحدث بإسمها، وقالت: “لا توجد لدي صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وغير مسؤولة عن تداول أخبار غير حقيقية أو أي تصريح على لساني من صفحات تزعم اسمي بشكل مزيف، أنا لا أمتلك إلا حساب الانستغرام الموثق فقط”