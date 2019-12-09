سبب وفاة المخرج سمير سيف

أعلنت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الاثنين، وفاة المخرج المصري سمير سيف بعد صراع طويل مع في المرض في إحدي مشافي العاصمة المصرية القاهرة،عن عمر يناهز 72 عام.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، عن وفاة المخرج سمير سيف، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

يشار إلى أن المخرج سمير سيف له العديد من الأفلام مع الفنان عادل إمام مثل: "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي".

ويعتبر المخرج الراحل سمير سيف أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا عديدة مع عدد من نجوم السينما، وأبرزهم عادل إمام ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكى ونور الشريف، وأبزر أفلامه "المشبوه"، و"النمر والأنثى"، و"شمس الزناتي"، و"سوق المتعة"، و"معالي الوزير"، و"غريب في بيتي".