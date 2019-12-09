شاهد: أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب الفيديوهات الإباحية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، بمقطع فيديو للراقصة جوهرة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي ”انستجرام”، فيديو جديد لها والذي يعد بمثابة أول ظهور بعد أزمة الفيديوهات التي انتشرت لها عبر مواقع التواصل.

وجاء ذلك بعد تداول أنباء تفيد بالقبض على الراقصة الروسية على خلفة اتهامها بنشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات جنسية برفقة شاب مصري.

وكان عاصم قنديل المحامي، وكيل الراقصة جوهرة، قدَّم مذكرة إلى هيئة محكمة جنح مستأنف الجيزة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط الموجهة في حق موكلته، كما دفع أيضا ببطلان تفتيش محل إقامتها، وانعدام الدليل على قيامها بالتهمة الموجهة إليها وعدم جدية التحريات.

وحجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الدفع المقدم من الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـجوهرة باستئناف حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، للحكم فى جلسة 28 ديسمبر الجاري.

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وعلقت الراقصة الأرمينية صافيناز على مقطع الفيديو المسرب للراقصة الروسية جوهرة، هي تظهر في أوضاع لا اخلاقية برفقة شاب.

ونشرت الراقصة صافيناز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لها وهي تؤدي إحدى الرقصات، حيث علقت قائلة :« المهنة فن مش عن عن»، وهو ما اعتبره متابعيها سخرية من جوهرة بشكل غير مباشر، بعد تسريب فيديوهات مخلة لها، مشيرين إلى أن الراقصة الأرمينية لم تخفي شماتتها في جوهرة.

وتصدرت "جوهرة" الترند في مصر أمس على جوجل و"تويتر" بعد تسريب فيديوهات مخلة لها مع شاب يدعى خالد أحمد، والذي خرج عن صمته مؤكدًا أنها زوجته وأن أحد أصدقائه حصل على الفيديوهات من هاتفه، مشيرًا إلى أن والدته تواجه الموت بسبب هذه الفيديوهات وأن مستقبله ضاع، حسب قوله.

وقال الشاب خالد خلال منشوره: «إحنا ما عملناش حاجة غلط، اتصورنا للذكرى»، كما أكد على أن من قام بذلك الفعل سيعاقب، الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلو الفيديوهات وهيتجابوا وهي تحبسوا». وأضاف: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده».

وأضاف الشاب الذي ظهر في فيديو جوهرة: "إحنا معملناش حاجة غلط، و اتصورنا للذكرى لتوثيق اللحظات الرومانسية لا أكثر"، مؤكدًا: "من قام بذلك الفعل سيعاقب، الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلو الفيديوهات وهيتجابوا وهيتحبسوا".