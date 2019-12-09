شاهد: لهذا السبب فجر السعيد تستفز أصالة نصري

تسبب فوز منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج عقب فوزه على نظيره السعودي في المباراة النهائية، في موجة سخرية وتهكم جديدة من قبل الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ضد الفنانة السورية أصالة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت فجر السعيد: "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".

وأضافت: "دخلت على حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".

ثم عادت الإعلامية الكويتية لتغرد من جديد: "أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية".

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​وبعد أن نشرت فجر السعيد تغريداتها، هنأت أصالة المنتخب البحريني عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "ألف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين، وكل التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى".



استكملت ”مبروك الفرح مبروك الانتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح … شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل ما لديه ، شكراً لكم فرداً فرداً … وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً… البحرين بطل_كأس_الخليج“.

يذكر أن حالة من المشاحنات مستمرة بين أصالة وفجر السعيد، إذ هاجمت فجر الفنانة السورية أخيرًا بسبب ما أعلنته عن طلب أصالة للجنسية المصرية بالرغم من حملها ثلاث جنسيات هي: السورية والفلسطينية والبحرينية.