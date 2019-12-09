تراند اليوم : محكمة الاحتلال تقرر الإفراج المبكر عن محمود شلبي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن محكمة ثلثي المدة (شليش) عقدت جلستها اليوم في سجن مجدو في منطقة مرج بني عامر، بشأن الإفراج عن الأسير محمود شلبي.

وقالت الهيئة في تقرير صدر عنها، وفقاً للوكالة الرسمية، "إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن الأسير القاصر محمود محمد شلبي البالغ من العمر (16) عاماً من بلدة زيتا قرب مدينة طولكرم، ولكنها علقت تنفيذ القرار لمدة أسبوع لإعطاء النيابة العسكرية مساحة للاستئناف.

يذكر أن القاصر محمود محمد شلبي معتقل منذ 26/6/2019 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء حملة اعتقالات طالت مجموعة من الشبان، ومحكوم بالسجن لـ 8 شهور.