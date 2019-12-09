فستان بقيمة 400 ألف دولار

من المقرر أن يعرض مزاد اليوم الاثنين، فستانا مخملياً باللون الأزرق الداكن كانت الأميرة الراحلة ديانا ترتديه عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا خلال حفل عشاء في البيت الأبيض عام 1985.

وتتراوح تقديرات سعر فستان الأميرة ديانا الذي سيعرض في المزاد اليوم، بين 250 ألفا و300 ألف جنيه إسترليني (قرابة 400 ألف دولار). وفق سبوتنيك.

وذكرت "رويترز" أن الفستان عاري الأكتاف وضيق ويتسع عند الركبتين ومن تصميم فيكتور ادلستاين وهو أحد أشهر فساتين الأميرة ديانا التي توفيت عام 1997، وهو واحد من ثلاثة فساتين معروضة للبيع في دار مزادات كيري تيلور في لندن ضمن عرض بعنوان "شغف الموضة".

وقالت كيري تيلور صاحبة المزاد : "كانت هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها ديانا والأمير تشارلز أمريكا بعد زواجهما، كانت مناسبة مهمة بالبيت الأبيض".

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وأضافت : "هناك اهتمام كبير في بريطانيا واهتمام كبير أيضا في أمريكا بالطبع لأن هذا هو فستان ديانا الذي لا يُنسى في أمريكا".

وتابعت إن الفستان اشتراه في عام 2013 "رجل رومانسي كان يريد إسعاد زوجته" مقابل 200 ألف جنيه إسترليني، لكنه ظل محبوسا في خزانة أغلب الوقت منذ ذلك الحين وهما الآن كزوجين يريدان أن يعود مرة أخرى إلى الساحة العامة".

وقال ترافولتا في مقابلة مع موقع (ياهو إنترنينمنت) الأسبوع الماضي إنه كان متوترا وهو يراقص ديانا.

وأضاف ترافولتا الذي قدم خلال مسيرته أفلاما شهيرة مثل (جريس) و(ساترداي نايت فيفر) "فكرت أنه علي العودة لأيام الدراسة لتعلم الرقص في الحفلات لأظهر أن بإمكاني قيادتها في الرقص"، مستدركا : "لم أكن أدري إلى أن وصلت إلى هناك أنني من المفترض أن أرقص معها".