السودان: حقيقة وفاة الطيب سيخة في السجن

تناقلت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، نبأ وفاة الطيب سيخة "محمد خير" إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية بعد عدة أيام من اعتقاله في كمينًا بإحدى ضواحي مدينة بحري.

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في السودان أو القريبة من الطيب سيخة "محمد خير" تؤكد أو تنفي تلك الأنباء، حيث ستوافيكم وكالة سوا الاخبارية بكل جديد يتعلق بهذا الموضوع.

وفي وقت سابق، ألقت نيابة الخرطوم القبض على الطيب محمد خير (سيخة) وفيصل مدني والخنجر، في الدعوى الجنائية بالرقم (5650) الخاصة بانقلاب الإنقاذ (89) وباشر التحري في البلاغ مولانا أحمد النور الحلا وكيل نيابة الخرطوم شمال.

وقيدت الدعوى في 13 مايو 2019 بواسطة المرحوم علي محمود حسنين وآخرين وكان المبلغ فيها حاتم الوسيلة الباز السنهوري المحامي وتم أخذ أقواله وأقوال الشهود وتوقيف عدد من المتهمين على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وعلي عثمان محمد طه، ونافع وعلي الحاج ويوسف عبد الفتاح ويونس محمود بالإضافة لصدور أوامر قبض ضد بكري حسن صالح وصلاح كرار وفيصل أبو صالح وسليمان محمد سليمان وآخرين.

وأوضحت صحيفة الانتباهة، أنّ القوة المكلّفة بالقبض على الطيب نصبت له كمينًا بإحدى ضواحي مدينة بحري، ونجحت في القبض عليه.