تراند اليوم : هيفا وهبي بالشفاف مع أحمد الفيشاوي – صورة

بعد غياب طويل عن الأعمال السينمائية المصرية، تعود النجمة اللبنانية هيفا وهبي لأحضان الأفلام المصرية، بعدما قبلت بالمشاركة في فيلم “أشباح أوروبا” إلى جانب الممثل المصري أحمد الفيشاوي.

ومع تقدم التصوير وقرب الإنتهاء من مشاهدها، كشفت هيفا عن شخصيتها، حيث ستطل للمرة الأولى بالشعر الأشقر الذي زادها جمالًا وأناقة.

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ونشرت صورة جديدة ارتدت فيها البلوزة الشفافة مع أحمد الفيشاوي لتوجه رسالة إلى أن العمل سويًا خاليًا من المنافسة، وإنهما يتعاملان كصديقين في الكواليس ما سيؤثر إيجابًا على العمل.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن مع رومانسي، ويلعب فيه أحمد الفيشاوي شخصيتين لتوأمين أحدهما يعيش خارج البلاد والآخر في الداخل، ويدخل الاثنان مغامرات.