الإعلامي المصري شريف يكشف عن إصابته بفيروس خطير

كشف الإعلامي المصري ومقدم برامج شريف مدكور، اليوم الاثنين، بشأن حالته الصحية الصعبة وإصابته بفيروس خطير في الدم المعروف أيضا باللوكيميا يعد من أخطر السرطانات فتكاً بجسم الإنسان.

وأعلن شريف مدكور خلال مقطع فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك، سر اختفائه الطويل خلال الفترة القادمة، قائلاً: "أي مريض كانسر، يخضع للعلاج الكيماوي، مناعته بتقل، والفترة الأخيرة، تجاهلت الإرشادات الطبية، وكابرت وعافرت ونزلت الشغل، وسوقت العربية، وكنت أسلم على أي حد بأقباله، فجالي فيروس في الدم".

وتابع "لا أتذكر اسم الفيروس، هو مالوش علاج للأسف، لازم الجسم هو اللي يطرده، ونسبته عندي 900، في الوقت اللي بتوصل فيه عند باقي الناس إلى 150 أو 200، بقالي شهر وأسبوع مصاب بيه، وحرارتي وصلت لـ 39 ونص، الجسم عندي يحاول يتخلص منه، لكن عندي أنيميا، والمناعة قليلة بسبب العلاج الكيماوي"

وقال، "الحرارة الحمد لله قلت عندي، ومبارح كتبت بوست أني كنت في المستشفى، ونقلت دم، عشان الجسم يقوى، ويطرد الفيروس، أنا اللي أهملت، وعافرت في الشغل، مش عايز حد يقلق، أو يخاف من مرضى الكانسر، أنا اللي قصرت في حق نفسي".

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وأوضح: "أنا عامل الفيديو ده مخصوص لكل مرضى الكانسر، متقلقوش، الحمد لله، خلوا بالكوا على نفسكوا، ابعدوا عن الناس، بلاش السلامات والأحضان والبوس، عشان المناعة، أنا بس كنت أخاف أن الأطفال يزعلوا لو مسلمتش عليهم، الفترة الجاية مش هاقدر أسلم على حد، اضطر احط كمامة، الحمد لله، أنا بخير، وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله"، وفقاً لموقع شبابيك.

يذكر أن شريف مدكور هو مذيع ومقدم برامج في التليفزيون المصري، قدم 5 برامج في قنوات مختلفة منها "من كل بلد أكلة وهو برنامج لتعليم الطهي، صباح الخير يا مصر، ساعة مع شريف" كما ظهر في مسرحية زي الفل وفيلم آخر الدنيا.