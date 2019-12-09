تراند اليوم : هيفا مع الفيشاوي في الكواليس – صور

تواصل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، تصوير فيلمها السينمائي الجديد (أشباح أوروبا)، ونشر الفنان أحمد الفيشاوي الذي يشاركها بطولة العمل، عدة صور من كواليس الفيلم.

ظهرت هيفا ترتدي بلوزة شفافة وبنطالاً من الجينز، ووضعت شعراً مستعاراً باللون الأشقر ليتناسب مع شخصيتها في الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن مع رومانسي، ويلعب فيه أحمد الفيشاوي شخصيتين لتوأمين أحدهما يعيش خارج البلاد والآخر في الداخل، ويدخل الاثنان مغامرات.

يشارك في فيلم (أشباح أوروبا) عدد من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أروى جودة، مصطفى خاطر، والنجم السوري معتصم النهار، إخراج محمد حماقي، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، شريف يسري، محمد أبو السعد.