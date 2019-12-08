تراند اليوم : وفاء عامر: كنت بروح زيهم لمكتب خالد يوسف وشوفت وصورت احلى فيديوهات "متعة"

حلت الفنانة المصرية وفاء عامر ضيفة على برنامج (تحت السيطرة)، الذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى عبر شاشة (الجديد)، وتحدثت عن مشاركتها في فيلم (كارما)، للمخرج خالد يوسف، بدور متواضع، وأصغر من دوري النجمتين زينة، وغادة عبد الرازق.

قالت وفاء: (أنا أعمل أي حاجة مع خالد يوسف، خالد مبدع، وصاحب فضل علي، وتمسك بيا وجابني في كف قمر، وكان في اعتراض من بعض الناس، لكن قالهم هي دي اللي هتعمل بطولة الفيلم).

تابعت: (خالد يوسف لو طلبني أعمل معاه جملة وهتبقى مهمة هعملها، وهو لو لاقى لي دور نمرة واحد في عمل وماحدش ينفع يعمله غيري هايجبني، أنا متأكدة وواثقة فيه جداً).

وكانت الحلقة صورت قبل فضيحة انتشار مقاطع فيديو إباحية للمخرج خالد يوسف، وقد تغير وفاء رأيها الآن إذا تحدثت من جديد عنه.