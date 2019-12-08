شاهد: توقفت عن الرقص فأطلق النار على وجهها

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الحضور بحفل زفاف بإحدى المدن الهندية أثناء إطلاق نار، أدي لحدوث كارثة حولت لحظات الفرح إلى حزن كبير.

وانزعج أحد الحضور عندما لم تلبي الرقصة هينا (20 عام) دعوته للاستمرار بالرقص، بعد توقفها للحظات، ليوجه إليها طلقة مباشرة من مسدسه، استقرت في وجهها.

وتحول الفرح الذي أقامه أحد زعماء المنطقة في ولاية أوتار الهندية لابنته إلى مأتم بعد إصابة الراقصة في وجهها، بالإضافة إلى اثنين آخرين من أقرباء العريس.

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وتنتشر ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزفاف في الهند وفي الكثير من المجتمعات، ومنها العربية، وتشكل خطورة كبيرة على الحضور وعلى السكان بشكل عام، خصوصا أن الرصاص الطائش أثناء عودته إلى الأرض يتسبب بأضرار جسدية تساوى الطلق الناري المباشر.

واستقرت الرصاصة بفك الفتاة، لكنها تخطت مرحلة الخطر، وحالتها الآن في تحسن سريع، فيما تلاحق الشرطة الفاعل، ولم يتم إلقاء القبض عليه حتى هذه اللحظات، بحسب "بي بي سي".