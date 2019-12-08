شاهد: هالة فاخر تثير جدلا واسعا بعد خلعها الحجاب بالسعودية

أثارت الفنانة المصرية هالة فاخر الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مؤخرا دون حجاب، في السعودية، حيث تظهر فيها وهي مرتدية "كاب"، برفقة أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش".

كما شاركت المذيعة المصرية، إنجي علي، صورة لها برفقة هالة فاخر والفنان حسن الرداد، خلال حضورهم المؤتمر الخاص بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، من بطولة الفنانة اللبنانية مايا دياب.

ولاقت الصورة تعليقات ساخرة من متابعيها أبرزها: "هي هالة فاخر قلعت الحجاب كمان، حسبي الله"، "هو خلع الحجاب بقى موضة؟"، "يا ناس حرام عليكم والله اللي بتعملوه ده اللي مش قد الحجاب متلبسوش من الأول ومتضايقوش الناس والعمر مش باقي فيه قد اللي راح يا هالة"، وغيرها.

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وفي أول رد منها على الهجوم عليها، قالت هالة فاخر إن منتقديها تركوا الحدث العظيم الذي تقوم به حاليا هي وفريق عمل المسرحية في مدينة الرياض، ووضعوا كل تركيزهم في صورة التقطتها وظهرت فيها بدون حجاب، بحسب صحيفة "القاهرة 24".

وقالت: "ياريت يخلوهم في حالهم، يعني مش عارفة أقولهم إيه والله".

كما أكدت على أنها متواجدة الآن في السعودية لإجراء البروفات الخاصة بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، قبل عرضها في "موسم الرياض" الترفيهي، ومن المقرر أن تعود إلى مصر خلال 4 أيام.

وتعد هالة فاخر آخر الفنانات اللاتي خلعت حجابهن في 2019، بعد صابرين وشهيرة وسهير رمزي.

والفنانة هالة فاخر ممثلة مصرية. تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم إلى جانب الفنانة رجاء الجداوي، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم لن أبكي أبدا عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عاماً.