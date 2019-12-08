سبب وفاة الداعية السلفي الشيخ فوزى السعيد

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد بوفاة الشيخ السلفي فوزي السعيد بعد تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 74 عاما.

ونعى مشايخ والإسلاميين في مصر الداعية المعروف، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم اهله الصبر والسلوان، حيث أفادت عائلة الراحل أن الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة .

ويُعد الشيخ فوزي السعيد من كبار شيوخ ودعاة السلفية بمصر، وكان يعمل مهندسًا بإحدى شركات القاهرة الكبرى، كما أنه مؤسس وخطيب مسجد "التوحيد" الشهير بشارع رمسيس، بحي غمرة، في قلب القاهرة.