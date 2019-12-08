فندق ميركيور دبي البرشاء هايتس للأجنحة والشقق الفندقية الوجهة الأفضل للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس...

يقدم فندق ميركيور دبي البرشاء هايتس للأجنحة والشقق الفندقية، تزامنًا مع اقتراب موسم الأعياد عروضاً مميزة، لزوار دبي والمقيمين فيها لقضاء وقت ممتع بصحبة العائلة والأصدقاء، وتناول أشهى المأكولات وألذ الأطباق المحضرة بأيدي أمهر الطهاة في دبي .

هذا ويستقبل الفندق الموسم هذا العام بغداء عيد الميلاد بتاريخ 25 ديسمبر، الذي يقدم خيارات متنوعة من أصناف الطعام العالمية اللذيذة بنكهات شهية في مطعم دايّ آند نايت، بدءاً من الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصراً مقابل 199 درهم إماراتي، ولعشاق المشروبات يمكنهم الاستمتاع بتناول عدد غير محدود من أصناف معينة فقط مقابل 100 درهم إضافي.

ولقد أضاف الفندق وجهة جديدة تم إطلاقها مؤخراً لاونجTHE EXIT ليكون المكان الأفضل للاحتفال بأعياد الميلاد، والاستمتاع بمشاهدة المباريات الرياضية وسط أجواء حماس ية مع بوفيه مميزة يتضمن اللحومات المشوية وأطباق الحلوى التقليدية، من الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصراً مقابل 110 درهم للبوفيه و300 درهم إماراتي لمن يود إضافة مشروبات غير محدودة من أصناف معينة فقط.

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تُقام احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في لاونجTHE EXIT وتبدأ من الساعة 8 مساء بتاريخ 31 ديسمبر، ليودع الضيوف آخر لحظات هذا العام وسط أجواء مميزة يسودها الحماس والمرح، مع بوفيه فريد بأطباقه الشهية المحضرة بعناية. وتستمر الاحتفالات حتى الساعة 1 صباحاً مقابل 449 درهم إماراتي للشخص مع مشروبات محددة، هذا ويشهد لاونج THE EXIT إقبالاً منقطع النظير لذا ينصح بالحجز المسبق قبل نفاد الأماكن.

وقد افتتح مؤخراً فندق ميركيور دبي مساحات جديدة أطلق عليها"4041" في الطابقين 40 و41 للباحثين عن الخصوصية والراحة خلال إقامتهم في دبي للاستمتاع بالإطلالات البانورامية على أفق دبي الخلاب ومشاهدة الألعاب النارية التي تقيمها احتفالاً بالسنة الجديدة. وتعد هذه الأجنحة والغرف الوجهة الأفضل لاجتماع الأصدقاء وإقامة حفل مميز يفوق الخيال.

يعتبر مطعم دايّ آند نايت في فندق ميركيور المكان الأمثل لاستقبال العام الجديد بوليمة ضخمة تضم أطيب المأكولات وألذ الأطباق، حيث يُظهر الطهاة براعتهم وإبداعاتهم بإعداد أطباق عالمية من مختلف أصقاع الأرض، يبدأ برنش السنة الجديدة الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصراً مقابل 199 درهم إماراتي للشخص أو299 درهم إماراتي مع مشروبات غير محدودة من أصناف معينة.