شاهد: هيدي كرم تشارك متابعيها شجارا مع والدتها بسبب أحذية الشتاء

شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم متابعيها على تطبيق انستغرام شجاراً ودياً دار بينها وبين والدتها حول كثرة أحذية الشتاء التي تقتنيها.

وظهرت هيدي وهي تقتحم الغرفة على والدتها التي كانت تقوم بإنزال الأحذية الشتوية من أعلى خزانة الملابس، قائلة: "وطول النهار تتريقي عليا عشان عندي جزم كتير ولبس كتير!".

وانتهى الخلاف بينهما في المقطع الثاني، بعدما أجبرتها والدتها على استبدال الأحذية الصيفي بالشتوي بدلاً عنها وفقاً لموقع المصريون.

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وعلقت هيدي: "على مقطع الفيديو، قائلة "يوميات هيدي وأم هيدي العودة"، ليتفاعل معها الكثير من متابعيها.