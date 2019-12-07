مشاهدة الحلقة 12 من برنامج ذا فويس 2019 الموسم الخامس بث مباشر

ينتظر الملايين من محبي برنامج ذا فويس اليوم السبت الحلقة 12 بسبب تقلص الأصوات وازدياد التنافس بين المشاركين، حيث هدف المدربين استعادة أجواء ال حماس والإثارة في "أراب أيدول"، كما هو الحال في المواسم السابقة.

وأثارت الفنانة أحلام ضجة بفيديو من كواليس برنامج ذا فويس The Voice، لم يعرض على الشاشة كشف بوضوح نحافة خصرها.

وأحلام أطلت في كواليس ذا فويس وهي تسير في ممر في طريقها إلى مقعد التحكيم في الاستوديو، وظهرت بنحافة خصر لافتة للغاية دفعت التعليقات تنهال عليها بكثافة، خاصة وأن موديل فستانها الضيق ساعد بشكل كبير على إبراز رشاقتها.

وظهرت أحلام بفستان أزرق ملكي من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، مع وجود حزام رفيع حول الخصر أبرز نحافته الملحوظة، كما اعتمدت على تسريحة شعر مبلل ومكياج بارز للملامح، وتزينت بمجوهرات ماسية خطفت الأنظار في العرض النهائي الثالث من ذا فويس.

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فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مُشاهدي الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" بعد ظهورها للترويج لعملها الجديد "الديفا" والمقرر عرضه حصرياً يوم الأربعاء المُقبل على موقع "شاهد دوت نت".

وتدور أحداث المسلسل حول حياة النجوم خلف الكواليس، حيث منحت سيرين لقباً جديداً لمحمد حماقي وهو "الحنين".

سيرين عبد النور احتفلت ببدء إطلاق مسلسل "الديفا" وكشفت عن شارة المسلسل "انا رجعت" وقدمتها على خشبة المسرح، وقالت أن المسلسل كتلة مشاعر ومواجهات تحدث للفنان في الكواليس وأمام الكاميرا وخلفها، وأكدت أن جانبا كبيرا من الأحداث يعكس تجربتها وتجربة أغلب النجوم في الوطن العربي.

وأصرت سيرين على تحية أعضاء لجنة التحكيم كل بلقبه فخاطبت أحلام بلقب الملك وتحدثت مع راغب علامة باعتباره "السوبر ستار" وأشارت إلى التشابه بين اسم مسلسلها الجديد ولقب سميرة سعيد "الديفا" وقالت لمحمد حماقي إنه يستحق لقب "الحنين" بسبب معاملته الرقيقة مع المواهب الشابة.

منافسات العرض النهائي الثاني بدأت من فريق أحلام وتنافست المصرية نورهان المرشدي مع عيده الجزائرية والموهبة الشابة إيمان التي ظهرت بإطلالة مختلفة تماما عن مرحلة الصوت وبس بعدما استجابت لرغبة أحلام وتخلصت من 10 كيلو جرام من وزنها، حتى تتمكن من التألق على المسرح، وجاءت استجابة أحلام السريعة بتصعيدها للعرض النهائي الثالث، واختارت برفقتها الجزائرية عيده، لتغادر المتسابقة الصغيرة نورهان المرشدي المنافسات.

يعرض برنامج ذا فويز The Voice 2019 2019 يوم السبت في تمام الساعة 08:30 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 09:30 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا .