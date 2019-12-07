شاهد: مسابقة لجمال الكلاب في السودان

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت بمسابقة لجمال الكلاب في السودان، حيث لاقت ردود أفعال متباينة على وسائل التواصل، وتابع قطاع عريض المسابقة التي أقيمت في الحديقة الدولية جنوب الخرطوم، برعاية النادي السوداني للكلاب (SKC).

وقال متابعون إن الفعالية تعد الثالثة في المجال، وأقيمت تحت تحكيم دولي هذه المرة بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لتنقية سلالات الكلاب (FCI).

وشارك في المسابقة فصائل مختلفة من الكلاب الأصيلة تحت إشراف الحكم الدولي Natasa Davidovic من دولة صربيا.

وأشعلت المسابقة وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها ناشطون بـ“غير المألوفة“، بينما أكد آخرون أن مسابقة الكفاءة والجمال للكلاب تعد الثالثة في السودان.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نظم في السودان سباق ”السلاحف“ الأول من نوعه في البلاد، ولاقى الحدث النادر اهتمامًا كبيرًا من المشاركين، وصدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.