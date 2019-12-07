شاهد: طعن وسكاكين في حفل الفنان فارس كرم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، بمقطع فيديو لشجار عنيف أثناء حفل للفنان اللبناني فارس كرم، في مدينة ملبورن الأسترالية، حيث قام شخص بسحب سكين مطبخ كبير وطعن عددا من الأشخاص.

وتعود تفاصيل العراك عندما تم طرد مجموعة من الحفل ومنعهم من الحضور، فعادوا لينتقموا ممن منعوهم، ليتحول مركز "لا ميراج" للاستقبال والمؤتمرات بمدينة ملبورن إلى ساحة لـ عراك دموي، حسب مانشرته صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت مقاطع الفيديو المتداولة للحادث الأرض مغطاة بالدماء، وقيام أحد أفراد المجموعة بحمل سكين وطعن كل من يواجه، بينما قام الآخرون بضرب الأشخاص على رأسهم بأداة معدنية ثقيلة، وتسديد اللكمات، لتنتهي الليلة بإصابة 6 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى في حالات حرجة.

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وقال "رامي وسوف" أحد شهود العيان أنه حاول فض العراك لكنه فشل في ذلك".

وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادث قائم، ولكن لم يتم إيضاح سبب طرد المجموعة من الحفل

وفي وقت سابق، أوضح المغني اللبناني فارس كرم، عبر حسابه الشخصي سبب إلغاء حفله الغنائي المقرر أن يكون في دولة المغرب في الأيام القادمة وجاء تضامناً مع الثورة اللبنانية التي اندلعت منذ أسبوع.

وقال فارس كرم عبر حسابه على منصة التويتر: "نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل".