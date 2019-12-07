حقيقة زواج التونسية درة من الفنان الراحل نور الشريف

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نبأ زواج الفنانة التونسية درة من الفنان المصري الراحل نور الشريف، وطلاقها منه قبل عامين من وفاته، مؤكدة أنها ”شائعات مغرضة.

وتوجهت درة عبر حسابها الشخصي في ”فيسبوك“، إلى مروجي الشائعات قائلة لهم: ”مروجو الشائعات الكاذبة على فيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها، اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلًا“.

وأصيبت درة بحالة من الغضب بعد انتشار منشور غريب يزعم زواجها من نور الشريف، ورفضه طلاقها بعد عودته لبوسي، التي أجبرت نور الشريف على طلاق درة رغمًا عنه.

وجاء في المنشور أيضًا، أن ”درة كانت تذهب كل أسبوع للمقابر للبكاء على الفنان الراحل، وعندما علمت بوسي بذلك منعت حارس المقابر من السماح لها بالدخول مرة أخرى“، مضيفًا أن ”بوسي منعت إعطاء ميراث درة الشرعي في نور الشريف كونها لا تستحقه؛ الأمر الذي دفع الفنانة مي ابنة نور الشريف للتنازل عن بعض من ميراثها لدرة“. وفق ما جاء في المنشور.

وعرض فيلم "بتوقيت القاهرة" للمرة الأولى في فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، والذي أقيم في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014.