تراند اليوم : "خالد يوسف" يخرج عن صمته بأعنف هجوم ضد النظام و"الإخوان"



أعرب المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف عن استنكاره للهجوم الذي شنته جريدة "الجمهورية" (حكومية) على أسرة الناشط علاء عبدالفتاح، وشماتة إعلامية محسوبة على "الإخوان المسلمين" في وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم.

وعلق يوسف – المتواجد خارج مصر منذ تفجر قضية الأفلام الإباحية التي يظهر فيها مع فنانات وفتيات – معبرًا عن استيائه مما وصفه بـ "الانحطاط" في الخوض في عرض "عائلة وطنية"، ومن شماتة الإعلامية آيات عرابي في وفاة صاحب أغنية "أنا بكره إسرائيل".



وكانت جريدة "الجمهورية" شنت هجومًا لاقى ردود فعل منددة على نطاق واسع بحق أسرة الناشط علاء عبدالفتاح، وهو نجل المحامي اليساري الراحل سيف الإسلام حمد، والناشطة ليلى سويف، واصفة إياها بالعائلة "الإجرامية"

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وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "والعنوان له وجهين ولكنه لعملة واحدة ..في اقذر كوابيسنا لم نكن نتخيل ان نصل لهذه الدرجة من الانحطاط ..عيلة من اشرف واكثر العائلات وطنية قضت نصف عمرها في السجون دفاعا عن مبدأها وقناعاتها وفهمها لمعني كلمة وطن ..لم يكيفهم مايتعرضون له من مآسي فتستباح سيرتهم وسمعتهم بهذا الشكل المزري سواء بالامر او بالتطوع كي تهنئ أعين المرضي ممن يمسكون بزمام الامور ..ورجل طيب فارق دنيانا فيشمت الوجه الاخر للعمله بهذا الموت..".



وتابع محذرًا: "الوطن ده والله هايضيع اكتر من كده طول ماوجهي العملة دي هما الخياريين الوحيدين ..لابد من #طريق_ثالث وهو آت لا محالة".