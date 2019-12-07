وفاة الفنان عبد القادر مطاع تشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بوفاة الفنان المغربي عبد القادر مطاع، حيث نعي الكثير من الشخصيات الهامة في المغرب نعيه عبر مواقع التواصل.

وتصدر خبر وفاة الفنان المغربي "عبد القادر مطاع" محركات البحث عبر جوجل، بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، متسائلين عن تفاصيل الوفاة وحقيقتها .

وبهذا الصدد نفى مصدر مقرب للفنان المغربي الكبير مطاع خبر وفاته، وأكد أنه بين أحضان عائلته بمنزله المتواجد بمدينة الدار البيضاء.

ونشر مقدم برنامج “رشيد شو” الإعلامي المعروف رشيد العلالي عبر الصفحة الرسمية لبرنامجه “رشيد شو” على الفايسبوك نعي، نعى فيه الفنان الراحل.

في المقابل نشر الفنان حاتم عمور، على صفحته بالفيس بوك، أن عبد القادر مطاع على قيد الحياة، بعد نشره تدوينة سابقة أشار فيها إلى وفاته.

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انقطع عن الدراسة في السنة الثانية الابتدائية ليشتغل كمستخدم في النجارة و في إصلاح الدراجات العادية و النارية و في مطحنة للملح، و اشتغل أيضا كبائع للخضر و كمساعد للفتيات في صنع الزرابي، أي أنه عاش طفولة صعبة فقد فيها أباه مبكرا و لم يحتفظ فيها بذكريات جميلة.

و كان للكشفية فضل كبير في جعله يلج عالم التمثيل من خلال السكيتشات التي كان يشارك فيها مع رفاقه الكشافة، و هي مناسبة للإشارة إلى أن الكشفية و المخيمات الصيفية كانت فعلا مدرسة للانفتاح على الآخر و على المجتمع، و فضاء تربويا و فنيا اكتشفت فيه مواهب العديد من الفنانين المشهورين حاليا.

يشار إلى أن الفنان "مطاع" هو فنان مغربي شهير يبلغ من العمر 80 عاماً، اشتهر بدوره التلفزيوني في شخصية "بلفرياط"، وعانى خلال السنوات الأخيرة من تدهور في وضعه الصحي الأمر الذي أدى لفقدانه البصر .