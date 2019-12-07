تراند اليوم : بالصور .. سما المصري تتجول في زنقة الرجالة – والشباب مافيش رحمة

أثارت الفنانة الاستعراضية المصرية، سما المصري، الجدل مجددا بعد ظهورها بالحجاب خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، وهذه المرة ارتدت نقابا.

وأطلت سما المصري على متابعيها عبر تطبيق تبادل الصور «إنستجرام»، اليوم الأربعاء، مرتدية نقاب في بث مباشر لها.

سما نشرت صورة بالنقاب، وعلقت عليها قائلة: «اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشترى خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودى صورة من اللايف».

واستمر البث إلى أكثر من 10 دقائق، وهي تتحدث للجمهور والمتابعين لها، وظلت سما تصور وجهها وهى مرتدية النقاب، طول مدته.

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صور سما المصري

وظهرت سما المصري، خلال فاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 لعام 2019، مرتدية الحجاب.

وارتدت سما المصري، فستان مطرز على طرحة حمراء، وحذاء بكعب عالي، والتقطت عددا من الصور قبل طردها من قبل أفراد الأمن لتواجدها بدون دعوة.