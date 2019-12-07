حقيقة وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب بعد تدهور حالته الصحية

ضجت العديد من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، نبأ وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفرالنواب، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية بشكل كبير.

وفاة الشاعر مظفر النواب حقيقة أم إشاعة

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في العراق أو القريبة من الشاعر مظفر النواب، تؤكد أو تنفي تلك الانباء، حيث ستوافيكم وكالة سوا الاخبارية بكل جديد يتعلق بهذا الموضوع.

وقال عدد من الإعلاميين في العراق ان الشاعر مظفر النواب في حالة صحية صعبة ويرثى لها، وسط تكتم كبير حول حالته الصحية، حيث كان يعاني من باركسنغ الا أنه وخلال السنوات الماضية ما زال وعيه جيداً.

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وعُيِّن مظفر النواب بعد الثورة العراقية في عام 1958 كمفتشٍ في وزارة التربية، وفي عام 1963 اضطر إلى مغادرة العراق خصوصًا بعد اشتداد المنافسة بين القوميين والشيوعيين العراقيين الذين تعرضوا للملاحقة الأمنية القضائية والمراقبة الصارمة من قبل النظام الحاكم.

ووُلد مظفر النوّاب في بغداد في عام 1934 ودرس في جامعة بغداد وتخرج منها. انضم النوّاب إلى الحزب الشيوعي العراقي وتعرّض للتعذيب من قبل الحكومة الهاشمية.

وينتمي باصوله القديمة إلى عائلة النواب التي ينتهي نسبها إلى الامام موسى الكاظم. وهي أسرة ثرية مهتمة بالفن والأدب ولكن والده تعرض إلى هزة مالية أفقدته ثروته.

واسمه الكامل مظفر عبد المجيد النواب شاعر عراقي معاصر ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوربية اخرى.