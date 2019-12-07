كيف ردت أنغام على طلب أحد معجبيها الزواج بها ؟

تفاجأت الفنانة المصرية أنغام بطلب غريب من أحد معجبيها عرض عليها الزواج خلال إحيائها حفلاً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض

وباغت أحد المعجبين أنغام بطلب الزواج منها، قائلًا "بحبك.. تتجوزيني"، ثم طلب منها أن تغني "أكتبلك تعهد"، لترد عليه "هنكتبه أكيد دلوقتي" وفقاً لصدى البلد.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا جدًا، بينما قدمت أنغام عددا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".

كما أبدعت في غناء أغنية "يا ريتك فاهمني" وسط تفاعل الجمهور والتصفيق الحاد لها، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا".

وذلك على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض.