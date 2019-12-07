الإعلامية سارة دندراوي تشعل غضب الشعب الكويتي

أثارت السعودية سارة دندراوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، موجة من الغضب والانتقادات عقب تصريحاتها الأخيرة في برنامجها الذي يعرض على قناة العربية، ووصفها للشعب الكويتي بـ "المتحمسين لدولة قطر".

ونشرت عبر برنامجها الخاص على شاشات قناة العربية، مقطع فيديو لناشط كويتي يظهر فيه مشجعين يشيدون بمنتخب قطر ويقبلون العلمين القطري والسعودي، وكان يقول أحدهم إنه "يريد أن يشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي البطولة".

وردت الإعلامية سارة، "إن الجمهور الكويتي مزور، مؤكدةً أن الجمهور السعودي لم يحضر إلى قطر التي تنظم كأس الخليج، مختتمة بقولها: "بلاش حركات يا بعض الكويتيين من المتحمسين لقطر".

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وانتشر انتقادها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب بموجة من الانتقادات والغضب من قبل النشطاء الكويتيين الذين هاجموها وطالبوها بالاعتذار، وعلق ناشط كويتي: "سارة مسكينة، سمعت البعض منهم أن لهجته قريبة من الكويت فاتهمت الكويتيين بالتلاعب، لكن ما تدري سارة أن أكبر تجمع للسعوديين خارج السعودية في الكويت، وعددهم يتجاوز الـ٢٥٠ ألفًا، منهم موظفون يعيشون في الكويت ونعتز فيهم، ويسافرون إلى كل بقاع الأرض من ضمنها قطر، لازم نثقّفها بهذه الأمور".

وعلق ناشط آخر على مقطع فيديو للمشجع الذي عرضته الإعلامية السعودية سارة والذي اعترف بأنه سعودي وكذبها قائلاً: "الكويت التي تتحدثين عنها تاج رأسك"، والآخر قال" ننتظر اعتذارك من دولة الكويت والشعب الكويتي، تعبنا من المجاملات"، وفقاً لموقع إرم نيوز.

يذكر أن سارة دندراوي إعلامية وصحفية سعودية، هي ابنة الكاتب محمد صلاح دندراوي، انضمت إلى قناة العربية التابعة لمجموعة إم بي سي بعام 2005 كمراسلة للقناة كلفتها القناة بإعداد وتقديم برنامج «دليل العافية» وهو برنامج يهتم بالصحة، و شاركت بعام 2010 كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج مسابقة الجماهير على قناة إم بي سي 1.