إسرائيل تعلق على وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

قدمت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، اليوم الخميس، عبر حسابها الشخصي على منصة الفيس بوك، التعازي للشعب المصري في وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، وقالت: "تعرب سفارة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة شعبولا".

وتابعت في التغريدة: "على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فناناً موهوباً للغاية، وكان حقاً صاحب شعبية جارفة.. وداعاً شعبولا – و ليرحمك الله"، والذي جاءت إحدى أشهر أغنياته "أنا بكره إسرائيل"، وفقاً لموقع سبوتنيك.

يذكر أن الفنان المصري شعبان عبد الرحيم توفي، الثلاثاء الماضي، في أحد المستشفيات في القاهرة، عقب تعرضه لوعكة صحية نُقل بعدها إلى المستشفى وتوفي على الفور، وهو من مواليد 1957، وحقق شعبان عبد الرحيم نجاحا غنائيا بسبب أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، و"هبطل السجاير".