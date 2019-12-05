حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة بوعكة صحية مفاجئة _ شاهد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنانة المصرية بدرية طلبة بعد تعرضها لوعكة صحية خلال عرض مسرحية ”لوكاندة الأوباش“ ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت الفنانة المصرية طلبة في فيديو نشر عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، وشاركه عدد من الفنانين من بينهم منى فاروق، مستلقية على سرير ويقوم أحد الأطباء بتركيب عدة محاليل طبية كمحاولة لتسكين الألم حتى تستطيع استكمال عرض المسرحية، ونقلها للمستشفى بعد ذلك.

وكشفت الفنانة منى فاروق، أن زميلتها بدرية طلبة تعاني آلامًا في الكلى، وطالبت جمهورها بالدعاء لها قائلة: ”علشان تعرفوا الفنانين بيتعبوا قد إيه، هي مركبة محاليل دلوقتي وتعبانة وبيتعملها ميكب، علشان تنزل عرض موسم الرياض“.

وتابعت: ”أنا كان لازم أنزل الفيديو ده حتى لو هتزعلي مني يا أحلى بدرية في الدنيا وربنا يقومك بألف سلامة يا حبيبتي وربنا يحميك ويحفظك من كل شر“.

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وتضم مسرحية “لوكاندة الأوباش” النجوم مايا دياب، وحسن الرداد، وهالة فاخر، وماجد المصري، وحمدي الميرغني، وسعد الصغير، وبدرية طلبه، وأوس أوس، وحسن عبدالفتاح.

والمسرحية من تأليف محمد عز وأحمد فوزي، ألحان حسن إش إش، ديكور محمود سامي، استعراضات مصطفى حجاج، وإخراج أشرف زكي.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب الاجتماعي بعد ظهورها تقرأ الفاتحة ثم تتبعها وترسم إشارة الصليب مع أبطال مسرحية ”لوكاندة الأوباش، مما أثار جدلا واسعا.

وانقسمت آراء الرواد حول الفيديو بين مؤيد اعتبر ذلك نوعًا من التسامح بين الأديان السماوية المختلفة، وآخر ناقد وساخر بدعوى أن هذه الأمور ”لا تجوز“.

وتشارك مايا في تقديم أغاني المسرحية للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن المقرر أن يتم عرضها من الـ4 إلى الـ7 من ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.