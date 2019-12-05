فندق ميركيور دبي البرشاء هايتس للأجنحة والشقق الفندقية يعلن عن افتتاح أجنحة فندقية عصرية جديدة

أعلن فندق ميركيور دبي البرشاء هايتس للأجنحة والشقق الفندقية، عن إكمال المرحلة الأولى من الأجنحة المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. وتم تجهيز 408 جناح فندقي عصري، وذلك تزامناً مع اقتراب الاحتفالات بالعيد الوطني لدولة الإمارات وموسم أعياد الميلاد ورأس السنة.

وصممت هذه الأجنحة لتكون الخيار الأمثل لزوار دبي الباحثين عن الراحة والاسترخاء، وتتميز باتساع مساحتها وأناقة تصميمها، مع وجود شرفة توفر إطلالة بانورامية على أفق المدينة الجذاب ببحره ومعالمه الرائعة، بالإضافة لغرفة معيشة واسعة وعصرية.

وليحظى الضيوف بأعلى درجات الرفاهية والاسترخاء فقد تم تجهيز كل جناح بحمام فاخر يشبه السبا، مكون من مقصورة مخصصة للدوش وحوض للاستحمام. وراعى المصممون ضرورة وجود مكتب أنيق مما يتيح للضيوف إمكانية متابعة أعمالهم، بالإضافة لأرائك فخمة مريحة في صالة المعيشة. هذا وتضم الأجنحة المكونة من غرفة نوم واحدة أرائك تتحول لأسرة بهدف خلق بيئة مثالية للراحة. وأما الأجنحة المكونة من غرفتي نوم فتم تجهيزها بأحواض منفصلة لتلبية كافة احتياجات الضيوف.

ومما يميز هذه الأجنحة الشعور برحابة المكان وامتداده الواسع عند الدخول إليها، وذلك لوجود المرايا الكبيرة المثبتة على الخزائن وأماكن تبديل الملابس، مع النوافذ الواسعة الممتدة من الأرض للسقف التي تسمح بدخول أكبر كمية من ضوء الشمس.

وصرح ناصر تودي، المدير العام لفندق ميركيور دبي البرشاء هايتس للأجنحة والشقق الفندقية في تصريح تلقت سوا نسخه عنه قائلاً: " تعتبر دبي واحدة من أهم مدن العالم فهي تمتلك مزيج من ثقافات مختلفة لجنسيات متنوعة، ونحن في فندق ميركيور فخورون جداً بإقامة فندق عصري في هذه المدينة النابضة بالحياة، وجاء تصميم أجنحة الفندق وتنفيذها بمقاييس عالية الدقة انعكاساً للتنوع الثقافي في دبي، حيث يشعر الزائر من أي مكان في العالم بالراحة والاسترخاء كأنه موجود في وطنه الأم".

يقع فندق ميركيور ذي الأربعة نجوم بموقع ممتاز على شارع الشيخ زايد، على بعد خطوات من محطة مدينة دبي للإنترنت ليكون المكان الأفضل لزوار دبي بقصد السياحة أو العمل، بالإضافة لقربه من أماكن الشركات والمباني السكنية في مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة على حد سواء.

هذا ويعتبر ميركيور الخيار الأمثل للشركات التي تبحث عن فندق يقع بالقرب من محطات المترو وترام دبي ومطار دبي الدولي . هذا ويوفر الفندق بيئة مناسبة للعمل لتواجد غرف بمساحات واسعة للاجتماعات، وأخرى لتناول الطعام، مما زاد من شعبيته ليكون المكان الأنسب للإقامة طويلة الأمد والقصيرة.

Advertisements

وتماشياً مع نموذج الديكور العام لعلامة فنادق ميركيور، تم اتباع نمط الديكور الملهم للحواس القريب من روح المنطقة في كل الأجنحة، لذا تم اختيار الرسومات الضخمة لدبي القديمة والجديدة على الجدران، واستُخدِم الطراز الشرقي للسجاد، وأما الممرات تم تزيينها بالإطارات الملونة مما خلق نوع من التميز.

وأضاف ناصر قائلاً: " كان هدفنا عند التصميم الوظيفي لفندق ميركيور أن يكون مكان يجمع بين إمكانية العمل والاستمتاع بتمضية وقت ممتع، ليكون له طابع دبي المدينة النابضة بالحياة ومكان مميز لريادة الأعمال والسياحة. حرصنا أن يعيش ضيوفنا خلال إقامتهم في الفندق بأجواء مفعمة بالرفاهية والدلال، وهذا ما وفرناه في جميع أنحاء الفندق. وصممت أجنحتنا بأسلوب عملي ونمط وظيفي مريح مع المحافظة على أناقة المكان".

ويتميز فندق ميركيور بتواجد مطاعم تقدم أطايب الطعام والمشروبات طوال اليوم، نبدأ من كافيه سوشيال الموجود في الردهة المميز بتقديم الوجبات الخفيفة السريعة، اللاونج الرياضي The Exit الذي تم افتتاحه مؤخرا والذي يعد المكان المثالي لقضاء أمتع الأوقات برفقة الأصدقاء، ومشاهدة المباريات الرياضية على الشاشات الكبيرة.

وفي الطابق الثامن من الفندق حيث يوجد كورنر8 يمكن للضيوف الاسترخاء أمام منطقة بركة السباحة، المجهزة بالكامل بجاكوزي وبركة خاصة للأطفال وتيراس، وتناول مشروباتهم المفضلة. بالإضافة الى مطعم دايّ آند نايت الوجهة الأفضل لتناول أطيب وجبة إفطار أو غداء عمل أو عشاء ذي طابع مميز.

فندق ميركيور يقع في مكان مميز في قلب مدينة دبي، ويوفر تجربة إقامة فندقية بأسعار مناسبة، في أجنحة وغرف واسعة ذات تصميم أنيق، مع مرافق عصرية كنادي للياقة البدنية مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الرياضية، ومنتجع صحي "سبا"، صالون، نادي للأطفال، ومساحات مخصصة للاجتماعات تلبي كافة احتياجات الضيوف.

وتعتبر أجنحة ميركيور الفندق العصري العنوان الأمثل للباحثين عن إقامة هادئة من زوار دبي بقصد العمل. مع تواجد خدمة واي فاي مجاني في مختلف أرجاء الفندق، وكل غرفة مجهزة بشاشة تلفاز ضخمة. بالإضافة للإطلالات الرائعة على أفق المدينة للاسمتاع بالمناظر البانورامة من الشرفة المجهزة بالكامل لقضاء تجربة لا تنسى في فندق عصري.