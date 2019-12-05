تراند اليوم : بعد دفاعها عن صاحبة الفيديوهات الإباحية .. نقل الفنانة بدرية طلبة للعناية المركزة

عادت الفنانة بدرية طلبة لدائرة الضوء من جديد بعد الكشف عن تعرضها لوعكة صحية شديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"بدرية" مقطعا فيديو لها بعد تعرضها لوعكة صحية وتعليق المحاليل لها .

وعلقت إحدى صديقات "بدرية" - والتي يرجح أنها هي التي رفعت الفيديو - على الأمر قائلة: كان لازم أنزل الفيديو دا حتى لو هتزعلي مني يا أحلى بدرية في الدنيا ، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي ويحميكي ويحفظك من كل شر.

وكانت بدرية ، قد دافعت قبل أيام عن الفنانة منى فاروق صاحبة المقاطع الإباحية مع خالد يوسف ، مطالبة الناس أن تتركها في حالها.

ونشرت بدرية طلبة صورة للفنانة الشابة وكتب: "ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء بني آدمة غلطت وأخدت جزاءها واعترفت بخطأها وطلعت وقالت بدموع عنيها أنا آسفة أنا غلطت يبقي لازم نرحمها لأن ربنا بيسامح انت ياعبد مش هتسامح؟؟".

وتابعت "خلاص بقي كفاية عليها إهانة وربنا يسترنا جميعا كل ابن أدم خطاء كلنا مليانين عيوب الفرق بينها وبين ناس كتير ان الكتير دول ربنا سترهم فارجوكم بلاش وكفايه سيبوها تعيش وتبدأ من جديد وكل واحد ينشغل بعيوبه ويصلحها وميركزش في عيوب غيره وأدعولها تبدأ من جديد وربنا يسامحها ويوفقها".