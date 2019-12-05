شاهد: قطة تجتذب آلاف المتابعين بأنيابها البارزة

أثارت القطة "لوكي" إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمظهرها اللافت بأنيابها البارزة ولسانها الطويل، وكذلك بنومها بعين واحدة فقط، ما جعلها أشبه لشخصية مصاص الدماء الشهير "دراكولا".

وقالت صاحبة القطة بأن "لوكي" ألطف قطة قابلتها على الرغم من مظهرها الذي جعل الناس يطلقون عليها "القطة مصاصة الدماء".

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واستطاعت القطة "لوكي" أن تجذب آلاف المتابعين لها على تطبيق "إنستغرام" بمظهرها المخيف، وكذلك بنومها بعين واحدة فقط.

ورغم مظهرها المرعب إلا أن مالكتها "كايتلين كوتش" (32 عامًا) تُصر على أن "لوكي" ألطف قطة قابلتها في حياتها.

وأوضحت "كوتش"، التي بدأت في 2015 بنشر صور ومقاطع فيديو للقطة عبر "إنستغرام" وجذبت نحو 457 ألف متابع، أنها تبنت القطة منذ 8 سنوات عندما كانت تعمل في ملجأ، وأن القطة كان يطلق عليها "الملاك"؛ نظرًا لأن القطط الأخرى كانت تهاجمها.