بلاغ للنائب العام بعد فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف الإباحي

وفي الوقت الذي يتداول فيه مواقع التواصل الاجتماعي اسم رانيا يوسف وخالد يوسف على الفيديو الإباحي، أكدت رانيا يوسف في بلاغها، أن شخص مجهول قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه لها.
وشددت رانيا يوسف خلال بلاغها على ضرورة الوصول إلى هذا الشخص المجهول الذي تسبب في ربط اسم رانيا يوسف وخالد يوسف بفيديو إباحي، مطالبه النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1226 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن رانيا يوسف فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.
وأكد المحامي في بلاغه أن موكلته رانيا يوسف تتعرض لحملة تشويه ممنهجة ولا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروجي الفيديوهات الإباحية المزعومة للفنانة رانيا يوسف.
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