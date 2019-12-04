غادة عويس: أحلم بمحطة إخبارية تنافس الجزيرة

قالت الإعلامية اللبنانية غادة عويس، العاملة في قناة "الجزيرة" الفضائية، أمس الثلاثاء، أنها تحلم بمحطة إخبارية تنافس قناة الجزيرة.

وقالت عويس في تغريدة لها على حسابها في موقع "تويتر"، "والله أحلم بمحطة اخبارية تنافس الجزيرة بالفعل!"، مضيفاً: "فقد مللنا احتلال المرتبة الأولى".

وجاءت تغريدة الإعلامية عويس، رداً على تغريدة نشرها الإماراتي عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية، قال فيها، " ولادة منصة إخبارية جديدة باسم تلفزيون الشرق ستنطلق قريبا من دبي عاصمة الإعلام العربي لتنافس 17 قناة إخبارية تخاطب حالياً المشاهد العربي في مقدمتها الجزيرة".

وتابع: "سألت مديرها ما الجديد الذي ستضيفه هذه المنصة الإخبارية أجاب: مضمون ومحتوى إخباري مختلف وجديد يخاطب مشاهد عربي جديد".