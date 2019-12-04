تراند اليوم : سما المصري على التخت وتعرض لكم جسدها “ببلاش” – صورة

لا تهدأ الرقاصة المصرية سما المصري، تريد دائمًا لفت الأنظار بشتّى الطرق بإستثناء الطرق المحترمة والمثقفة.

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تنشر كل ما تريده ولا تهتم لا لمشاعر عائلتها ولا لأقاربها، وربما تكون وحيدة لأن مرة لم تنشر أي صورة لأقاربها أو عائلتها الصغيرة، وربما الكل تبرأ منها ومن تصرفاتها وعروضاتها الإباحية على السوشيال ميديا.

لا تغيب عن صفحاتها، وتنشر كل يوم صور أو فيديوهات تغضب النشطاء أو كل من يتابعها، وتعرض جسدها ببلاش للمكبوتين جنسيًا فقط لتحقق الإعجابات والمشاهدات التي تؤمن لها المال من اليوتيوب.