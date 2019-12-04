شاهد: نانسي عجرم بأزياء تنكرية مع بناتها الثلاثة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام، أمس الثلاثاء، صورة تنكرية برفقة بناتها الثلاثة وهم يرتدون باروكات من الشعر الملون وبجامات باللون الأبيض والأسود، وذلك احتفالا بعيد البربارة أو عيد القديسة.

وعلقت نانسي عجرم على صورة نشرتها على منصة الإنستغرام قائلةً: "هاشلي بربارة مع بنات الحارة" وهي مقطع من أغنية الفنانة اللبنانية صباح بعنوان "هاشلي بربارة"، ولاقت تفاعل واسع من قبل المتابعين والجمهور وأبدوا إعجابهم بالصورة، وفقاً لموقع اليوم السابع.

وفي سياق مختلف تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة، بمشاركة الفنان المصري تامر حسني، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، في جزيرة المارية بأبوظبي.