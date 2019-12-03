مقطع فيديو لأطباء يرقصون ويدخنون مخدرات داخل مستشفى يثير جدلا واسعا

أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم الثلاثاء، ب فتح السلطات تحقيقًا في حادثة إقدام عدد من الأطباء بأحد أكبر مستشفيات تونس، على استهلاك مواد مخدرة والرقص واللهو خلال مباشرتهم عملهم؛ ما أثار جدلا واسعا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، الثلاثاء، مقطع فيديو لثلاثة أطباء بمستشفى شارل نيكول يتعاطون مخدّر ”الزطلة“ ويرقصون خلال فترة إقامتهم ليلًا.

وقالت المفتشية العامة في وزارة الصحة، إنها فتحت تحقيقًا داخليًا في حق 3 أطباء في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وإنه تم توجيه دعوات رسمية للأطباء المعنيين للتحقيق معهم؛ وذلك على خلفية رواج مقطع الفيديو.

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وأكّد المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الصحة العمومية، شكري النفطي، فتح تحقيق إداري بحق الأطباء الثلاثة، الذين أشار إلى أنهم يعملون في مستشفى شارل نيكول، لكنه قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقافهم عن العمل.

ويواجه الأطباء في حال إدانتهم إجراءات قد تصل إلى حد الشطب المؤقت أو النهائي من المهنة أو نقلهم إلى مؤسسات صحية أخرى بعيدة عن العاصمة، في إطار ما يعرف بالنقل العقابي.

ووجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات واسعة، لما اعتبروه استهتارًا من جانب الأطباء، وعدم احترام لحرمة المستشفى والمرضى المقيمين فيه، وما تتطلبه إقامتهم هناك من عناية ورعاية متصلة، وهو ما لم تبده هذه الفئة من الأطباء، بحسب قولهم.