مشاهدة مباراة الأهلي و بني سويف‏ اليوم بث مباشر

يلتقي اليوم الثلاثاء فريق الأهلي ضد نظيره بني سويف‏ على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر لدور ال32.

زاد محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم منتخب مصر، الجدل حول صفقة انتقاله للنادي الأهلي المصري في شهر يناير / كانون الثاني المقبل.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" رسالة عبر قصته الخاصة قال فيها: "أنا نفسي أفهم هل كل تأخيرة وفيها خيرة ولا خير البر عاجله، ولا خير الأمور الوسط عشان أعرف أخطط لمستقبلي".

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قرر مجلس إدارة الأهلي المصري اتخاذ خطوة تصعيدية جديدية للاتحاد الدولي "فيفا"، ضد الحكم البتسواني جوشوا بوندو، الذي أدار مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، أمام النجم الساحلي.

وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بدون أي سند لائحي، بتكليف الحكم البتسواني جوشوا بوندو بإدارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وهو ذات الحكم الذي أدار المباراة السابقة للأهلي مباشرة، والتي كانت أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في نفس البطولة، والتي أقيمت بملعب برج العرب يوم 28-9-2019.

وشددت إدارة الأهلي على أن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة لم يكن للمرة الأولى، بل تكرر مرات عديدة آخرها نهائيي دوري الأبطال عامي 2016 و 2017، هذا فضلًا عن خسائر غير مستحقة لحقت بفريق الأهلي في الادوار النهائية لنسخ سابقة من البطولة، بسبب ذات الاخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة.

وثبت بعد ذلك أن بعض هؤلاء الحكام الذين أداروا تلك المباريات للأهلي قد حصلوا على رشاوى وتم شطبهم من سجلات الاتحاد الأفريقي، مثل الغاني جوزيف لامبتي، والذي سبق وأدار مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا عام 2010.

وتنطلق صافرة البداية المباراة حامية الوطيس بين الطرفين في تمام الساعة 6:00 بالتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين والأردن والساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة واليمن، حيث تنقل المباراة قناة Time Sportsو قناة Sport HD.