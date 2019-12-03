شاهد: تصريح صادم هنا الزاهد حول زواجها من أحمد فهمي

قالت الممثلة هنا الزاهد في مقابلة تلفزيونية لها مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها لم تشعر بطعم السعادة منذ زواجها قبل شهور من الممثل أحمد فهمي.

حقيقة وفاة الفنان محمد منير بعد تدهور حالته الصحية بإحدى مشافي القاهرة

وفي الإعلان الدعائي على فضائية "سي بي سي"، عبرت الفنانة المصرية عن معاناتها منذ زواجها: "مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت".

وخلال شهر العسل الذي كانت تقضية مع عريسها، أصيبت "هنا" بمرض في المعدة ألزمها دخول المستشفى لعدة أيام، حتى تحسنت حالتها الصحية.

وبعد أيام من عودتها، صدمت بوفاة زوج والدتها الممثل الراحل طلعت زكريا، والذي كانت تعتبره بمثابة والدها.

ومن المقرر أن تظهر "هنا" مع شقيقاتها خلال حلقة الخميس المقبل من البرنامج، لتتحدث عن تفاصيل حياتها الشخصية والفنية، والمعاناة التي خاضتها منذ زواجها.

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وفي وقت سابق، فاجأت الفنانة المصرية هنا الزاهد، من خلال حسابها على موقع الصور "إنستغرام"، صورة توجهت من خلالها بالمعايدة إلى زوجها الفنان أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده.

وظهرت في الصورة برفقته مع صديق وعلقت: "يوم ميلاد سعيد يا عجوز". كما عرضت بعض رسائل المعايدة التي وجهها إليه عدد من المتابعين.

وأحدثت الصورة ضجة كبيرة في أوساط المتابعين بعدما استعادها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق بعدما نشرت صورة لها أعلنت من خلالها إنهاء مرحلة الحداد على وفاة طليق والدتها الفنان طلعت زكريا.

وظهرت في الصورة وقد تخلت عن الملابس السوداء وارتدت قميصاً أبيض مع سروال أحمر. وتعرضت على إثر ذلك لبعض الانتقادات خصوصاً بسبب تصميم نظاراتها الشمسية التي رأى بعض المتابعين أنها تشبه النظارات المخصصة للعوم.