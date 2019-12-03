شاهد: تصرف غريب من أمير قطر السابق والشيخة موزة عند سماع النشيدين السعودي والبحريني

تناقل العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، صورة لأمير قطر الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، أثناء حضورهما مباراة السعودية والبحرين في بطولة كأس الخليج.

وأظهرت الصورة المتداولة تصرفا نبيلا من الشيخ خليفة وزوجته، حيث ظهرا يقفان أثناء عزف نشيد السعودية الوطني، وكذلك النشيد الخاص بالبحرين، قبل بدء لقاء جمع البلدين في كأس الخليج المقامة على أراضي العاصمة القطرية الدوحة.

وترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن اقتراب حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في بطولة خليجي 24، بعدما كانت الدول الثلاث ممتنعة عن المشاركة.

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وحقق المنتخب السعودي فوزا مستحقا أمام نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2019 – خليجي 24، والمقام في قطر.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها دون شروط. وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران من العام 2017، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.