تراند اليوم : إسرائيل توجه رسالة لممثل مصري يشارك ممثلة يهودية في فيلم مشهور

وجهت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية، رسالة تهنئ فيها الممثل المصري عمرو واكد لمشاركته مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت في فيلم جديد.
وكتبت الصفحة: "بعيدا عن السياسة.. تعاون فني بين مصري وإسرائيلية.. يسعدنا أن نرى الممثل المصري عمرو واكد يشارك إلى جانب بطلة فيلم المرأة الخارقة الإسرائيلية جال جادوت في فيلم جديد"، مضيفة: "نتمنى لهما النجاح والتألق في أعمال سينمائية جديدة وإلى المزيد من التعاون البناء في عالم متكامل المجتمعات".
وتسبب إعلان الفنان المصري عن مشاركته في الفيلم مع الفنانة الإسرائيلية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره العديد من النشطاء تطبيعا مع إسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع المصري.
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