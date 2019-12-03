شاهد: بعد إصابته بالبهاق: رامي جمال ضيفا في صاحبة السعادة

استضيف المطرب والملحن المصري رامي جمال في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس في أول ظهور تلفزيوني له بعد إصابته بمرض البهاق والذي تحدث خلاله عن تاريخه مع الغناء والمرض.

وتحدث رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، أنه في البداية لاحظ وجود بقع صغيرة على اليد، وعندما ذهب إلى الطبيب أخبره أنه مصاب بمرض البهاق ولكن الأمر في بدايته فيمكن السيطرة عليه.

وأضاف رامي جمال أنه تلقى أكثر من 20 دواء وتردد على عدد كبير من الأطباء، ولكن للأسف رغم كل ذلك وجد أن بقع يده بدأت في الاتساع الأمر الذي أحزنه بشدة وشعر أنه في طريقه لإنهاء مشواره الفني والعودة مجدداً لمسقط رأسه المنصورة، خاصة بعد أن لاحظ أن البعض يرفض مصافحته ظناً أن المرض معدي ومن الممكن أن ينتقل له.

وتابع رامي جمال حديثه بأنه فور إعلانه عن تفكيره في الاعتزال وتفاصيل مرضه، وجد كم حب لم يكن يتصوره، وسانده الكثيرون من محبيه ليشعر أن هذا الابتلاء سيكون سبب سعده.

من جهة أخرى، تحدث رامي جمال عن زوجته نريمان وسبب ابتعادها عن الغناء بعد أن تزوجا، مشيراً إلى أنه قبل أن يتم الزواج عرض عليها الاختيار ما بين اعتزال الغناء والزواج أو مواصلتها مشوارها الفني ويظلا أصدقاء، فاختارت الابتعاد عن الوسط الفني والزواج به وفقاً لمجلة ليالينا.

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واستكمل رامي جمال حديثه عن زوجته أنها شاركته في إحدى الأغنيات في ألبومه الجديد، نظراً لرغبته في تقديم ديو بشكل مختلف، ولكنها عادت مجدداً لشرطه الأول وهو ابتعادها عن الساحة.

وحرصت مقدمة البرنامج الفنانة إسعاد يونس أن ترى بقع يد رامي جمال، مؤكدة له محبتها ودعمها وأنها من البداية لم تكن ترى أن إصابة شخص بالبهاق مشكلة.