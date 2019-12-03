آخر ظهور للفنان المصري شعبان عبد الرحيم قبل وفاته

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر ظهور للفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، تحديداً قبل وفاته ثلاثة أيام، يظهر فيه في حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وكان آخر ظهور له وهو يجلس على كرسي متحرك، ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، بسبب إصابته بمشكلة في العظام، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مقطع فيديو للمطرب عبر صفحته على منصة "تويتر" لإحدى ليالي المحروسة، حيث ظهر المطرب المصري وهو يغني جالسًا.

Advertisements

توفي المطرب المصري شعبان عبد الرحيم في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء داخل مستشفى المعادي العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد عودته من الرياض، إثر التهاب رئوي حاد، وفقاً لموقع ليالينا.

ولد شعبان عبد الرحيم، في حي الشرابية بالقاهرة واسمه الحقيقي "قاسم" ولكنه اختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية.