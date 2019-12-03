مظاهرات العراق تمنع كاظم الساهر من فعاليات موسم الرياض

اعتذر الفنان العراقي كاظم الساهر، أمس الاثنين، عن المشاركة في فعاليات موسم الرياض المُنعقدة في المملكة العربية السعودية، عبر حفلة كانت مقررة له الشهر الجاري.

ونشر الساهر تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، لتوضيح أسباب الاعتذار عن المشاركة، والتي تعود كما قال إلى الأحداث الجارية في بلده العراق، وسقط على إثرها مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المتظاهرين.

وكتب الساهر على حسابه الرسمي: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".

وأضاف: "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم".

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وكان من المقرر أن يحيى كاظم الساهر حفلا في 12 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسبق للساهر أن أحيا في المملكة أولى حفلاته، في تموز/ يوليو 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.

وآخر حفلات كاظم الساهر في المملكة كانت في آب/ أغسطس الماضي، في مدينة أبها، بمنطقة عسير السعودية، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى "موسم السودة". وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

يشار إلى أن موسم الرياض، كان من المفترض أن ينتهي منتصف الشهر الجاري، لكن ولي العهد السعودي، قرر تمديده لنهاية كانون الثاني/ يناير المقبل.