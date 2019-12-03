الأمير ويليام يشارك في خيمة بدوية بالكويت

قضى الأمير البريطاني ويليام دوق كامبريدج، الابن البكر للأمير تشارلز أمير ويلز، سهرة بدوية في دولة الكويت خلال جولته في الشرق الأوسط، ذلك في إطار تجربة نمط الحياة الصحراوية التقليدية.

وظهرت الصور التي نشرت على حساب الرسمي لقصر كنسينغتون هو مقر العائلة المالكة في لندن عبر منصة التويتر، "من سهرة الأمير ويليام في خيمة تقليدية في صحراء خارج دولة الكويت، وانضم دوق كامبريدج الى الشباب الكويتي في مناسبة خاصة، لتجربة ما يجعل ثقافتهم الريفية فريدة من نوعها".

يذكر أنه تم استقبال الأمير ويليام عند وصوله المعسكر الصحراوي، بالتمر والقهوة والركوب على الجمَال، من أجل معايشة أجواء تراثية بدوية، ذلك في زيارة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، والتي ستشمل أيضا سلطنة عُمان، ولم ترافق كيت ميدلتون زوجها الأمير وليام في زيارته هذه، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وكان مؤخراً كشف عن نيته في زيارة الكويت وعمان في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول، حيث ترتكز الزيارة على 3 محاور أساسية تعكس التعاون القائم بين بريطانيا وكل من الكويت وعمان، وهي: حماية البيئة والدفاع والتعليم، إضافة إلى تسليط الضوء على روابط الصداقة والعلاقات المتينة بين بريطانيا والمنطقة، التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ.